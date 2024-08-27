Раскрыто, чем питаются люди в космосе

Что касается русских, то у них рацион немного отличается. На завтрак они могут употреблять рис с сухофруктами, печенье, творог с изюмом, различные витаминные добавки. На обед у них заливная рыба, суп, сок, ужинают космонавты мясом с салатом и пьют чай с печеньем.

При этом на выбор у космонавтов есть сотни блюд.

Регулярно же на МКС поставляются натуральные продукты (например, хлопья, печенье), регидратируемые (перед их употреблением добавляют кипяток), термостабилизированные (еда требует разогрева).