Раскрыто, что можно давать кошке из человеческой еды

Сладкую пищу давать котам однозначно нельзя. Она может привести даже при нерегулярном употреблении к ожирению, болезням сердца, костей, суставов.

Опасен для кошек и кофеин. Поэтому шоколад тоже им нельзя. Ягоды и фрукты, в которых есть сахар, тоже вредят организму кошки.

Кошкам не рекомендуется давать любые молочные продукты, включая кефир. Они способны привести к развитию болезней пищеварительной системы.

В небольших количествах можно давать кошкам овощи, но не все. Например, безопасны для их организма тыква, морковь, кабачок, огурец.