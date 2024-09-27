Раскрыто, что происходит с человеком, когда он застревает в космосе

По словам Макклири, астронавты, которые находятся в космосе даже короткое время, испытывают космическую болезнь. Она имеет такие симптомы, как головокружение, отёк лица, проблемы с пищеварением. Всё потому, что жидкости в их организме постоянно накапливаются и перемещаются.

Исследования показали, что астронавты, которые в космосе несколько месяцев, могут столкнуться с более серьёзными проблемами. Те, кто был в космическом пространстве около года, возвращаются на Землю с изменениями в регуляции генов, микробиоме кишечника, размере артерий, толщине частей глаз (что может влиять на зрение), когнитивных функциях. При этом у них со временем атрофируются мышцы, уменьшается плотность костей из-за отсутствия гравитации.

Кроме того, чувство одиночества и изоляции у людей в космосе может привести к депрессии и тревожности, проблемам со сном, резкому повышению уровня кортизола.