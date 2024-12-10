Раскрыто, что сейчас находится внутри самого тёмного места нашей галактики

Раскрыто, что сейчас находится внутри самого тёмного места нашей галактикиОб этом рассказал астроном
Некоторые космические объекты не только не излучают видимого света, но и фактически поглощают его, создавая темноту. Подобные теневые пространства называют по-разному. Однако профессиональный астроном Фил Плэйт предпочитает их называть глобулами Бока.
Глобулы Бока могут создавать звёзды. При этом они создают за раз только одну или две звезды, скрытые наших глаз в бездонных глубинах пыли.
Любимый подобный объект, который можно наблюдать в телескопы, у Плэйта это Barnard 68, в просторечии В68. Это облако расположено примерно в 500 световых годах от Земли. Ширина его составляет всего половину светового года, а охватывает оно примерно пять триллионов километров. Учёным представляет В68 как отсутствие звёзд, тёмное пространство.
Почему же В68 такой тёмный? В нём, помимо водорода, содержится и много углерода. Большая часть углерода находится в В68 в виде того, что астрономы называют пылью. Одна из отличительных характеристик пыли — это её способность блокировать видимый свет.
При этом пыли у В68 очень мало. Это менее миллиона частиц на кубический сантиметр.
Температура по краям B68 составляет -256 градусов по Цельсию. А к центру она опускается до -265 градусов по Цельсию. Это немного выше абсолютного нуля!
Наблюдения за В68 показывают, что в дальнейшем это облако сформирует звезду (или несколько звёзд). Если это произойдет, почти вся оставшаяся в облаке материя будет унесена светом новорождённых космических объектов.