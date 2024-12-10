Раскрыто, что сейчас находится внутри самого тёмного места нашей галактики

Некоторые космические объекты не только не излучают видимого света, но и фактически поглощают его, создавая темноту. Подобные теневые пространства называют по-разному. Однако профессиональный астроном Фил Плэйт предпочитает их называть глобулами Бока.

Глобулы Бока могут создавать звёзды. При этом они создают за раз только одну или две звезды, скрытые наших глаз в бездонных глубинах пыли.

Любимый подобный объект, который можно наблюдать в телескопы, у Плэйта это Barnard 68, в просторечии В68. Это облако расположено примерно в 500 световых годах от Земли. Ширина его составляет всего половину светового года, а охватывает оно примерно пять триллионов километров. Учёным представляет В68 как отсутствие звёзд, тёмное пространство.