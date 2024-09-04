Раскрыто, что случится с планетой и людьми, если Солнце погаснет прямо сейчас

Раскрыто, что случится с планетой и людьми, если Солнце погаснет прямо сейчасХотя даже сама мысль об этом кажется абсурдной
После исчезновения Солнца наша планета погрузится в холод не сразу. В первые дни условия существования на Земле всё же будут довольно комфортными благодаря тепловой инерции. Но уже спустя семь дней средняя температура поверхности станет ниже нуля, а через год опустится до -73 градусов Цельсия.
Океаны станут покрываться льдом, только всё это будет происходить парадоксально. Благодаря образовавшемуся ледяному щиту глубинные слои воды будут защищены от полного промерзания, поэтому там может сохраняться жизнь. Это будут микроорганизмы, способные жить в экстремальных условиях.
Далее на поверхности Земли начнётся массовое вымирание. Мгновенно прекратится фотосинтез, из-за чего большая часть растений погибнет за несколько недель. Исключением будут крупные деревья, которые могут продержаться несколько десятилетий.
После этого погибнут сначала травоядные животные, потом хищники. Немного дольше будут существовать падальщики.
Человек теоретически после такой катастрофы выжить может. Временно он способен жить в глубоководных убежищах, которые работают на ядерной или геотермальной энергии. Уже сейчас в Исландии используются геотермальные источники для обогрева многих домов.
Кроме того, из-за исчезновения Солнца возникнет гравитационный хаос. Земля сойдёт с орбиты и отправится в путешествие по космосу.