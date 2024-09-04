Раскрыто, что случится с планетой и людьми, если Солнце погаснет прямо сейчас

Далее на поверхности Земли начнётся массовое вымирание. Мгновенно прекратится фотосинтез, из-за чего большая часть растений погибнет за несколько недель. Исключением будут крупные деревья, которые могут продержаться несколько десятилетий.

После этого погибнут сначала травоядные животные, потом хищники. Немного дольше будут существовать падальщики.

Человек теоретически после такой катастрофы выжить может. Временно он способен жить в глубоководных убежищах, которые работают на ядерной или геотермальной энергии. Уже сейчас в Исландии используются геотермальные источники для обогрева многих домов.

Кроме того, из-за исчезновения Солнца возникнет гравитационный хаос. Земля сойдёт с орбиты и отправится в путешествие по космосу.