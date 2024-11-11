Раскрыто, что случится с жизнью на Земле, если она внезапно перестанет вращаться

Прежде всего, после остановки вращения Земли все объекты на её поверхности будут сметены силой инерции. Мировой океан породит большие цунами, которые разрушат прибрежные регионы.

Также воды океанов после превращения вращения образуют два огромных водоёма и полюсов Земли. Под водой окажутся из-за этого Антарктида, Австралия, Гренландия, часть Европы, Канады, Сибири, Китая, Новой Зеландии. В области экватора появятся континенты и горы.