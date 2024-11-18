Раскрыто, для чего пиратам нужны были попугаи

Также попугаи могли скрашивать будни для пиратов, быть для них своеобразными спутниками. Питались в основном эти птицы семенами и орехами, которые без проблем хранились на корабле. Их легко было купить и в любом порту.

Кроме того, попугай мог быть среди пиратов символом успеха и богатства, как и другие атрибуты статуса.