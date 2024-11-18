Наука и технологии
Опубликовано 18 ноября 2024, 15:00
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Раскрыто, для чего пиратам нужны были попугаи

Вот что говорят учёные
Считается, что у пиратов на плече всегда сидел попугай. Но правда ли это и зачем вообще заводили этих птиц?
Раскрыто, для чего пиратам нужны были попугаи
© kinopoisk.ru

В золотой век пиратства (1600−1720 гг.) тропические попугаи встречались редко и были экзотикой. Пираты часто захватывали корабли с подобными экзотическими животными. Попугаи были популярны у торговцев и европейских аристократов и этих птиц можно было выгодно продать. Пожалуй, это и было главный причиной «любви» пиратов к попугаям.

Раскрыто, для чего пиратам нужны были попугаи
© kinopoisk.ru

Также попугаи могли скрашивать будни для пиратов, быть для них своеобразными спутниками. Питались в основном эти птицы семенами и орехами, которые без проблем хранились на корабле. Их легко было купить и в любом порту.

Кроме того, попугай мог быть среди пиратов символом успеха и богатства, как и другие атрибуты статуса.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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