Раскрыто, для чего пиратам нужны были попугаи

Опубликовано 18 ноября 2024, 15:001 мин.
Раскрыто, для чего пиратам нужны были попугаиВот что говорят учёные
Считается, что у пиратов на плече всегда сидел попугай. Но правда ли это и зачем вообще заводили этих птиц?
В золотой век пиратства (1600−1720 гг.) тропические попугаи встречались редко и были экзотикой. Пираты часто захватывали корабли с подобными экзотическими животными. Попугаи были популярны у торговцев и европейских аристократов и этих птиц можно было выгодно продать. Пожалуй, это и было главный причиной «любви» пиратов к попугаям.
Также попугаи могли скрашивать будни для пиратов, быть для них своеобразными спутниками. Питались в основном эти птицы семенами и орехами, которые без проблем хранились на корабле. Их легко было купить и в любом порту.
Кроме того, попугай мог быть среди пиратов символом успеха и богатства, как и другие атрибуты статуса.