Раскрыто, из чего на самом деле изготавливают золотые олимпийские медали

Опубликовано 07 августа 2024, 09:00
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Раскрыто, из чего на самом деле изготавливают золотые олимпийские медалиИ это в основном не золото
Кусать медали после победы — это традиция, которая нравится прессе. Но из чего делают такие атрибуты для обладателей 1-го места?
Считается, что традиция кусать медали возникла во время золотой лихорадки в США. Так шахтёры проверяли самородки на подлинность.
Золотые медали весом от 500 до 800 г делают на самом деле из серебра, которое покрывается не менее чем 6 г чистого золота. Стоимость такой медали зависит от мировых рынков.
5084 медали Олимпиады в Токио 2024 года частично изготовлены из переработанных металлов. В том числе из металлолома Эйфелевой башни, который был взят во время ремонта и реставрации.