Раскрыто, из чего на самом деле изготавливают золотые олимпийские медали

Считается, что традиция кусать медали возникла во время золотой лихорадки в США. Так шахтёры проверяли самородки на подлинность.

Золотые медали весом от 500 до 800 г делают на самом деле из серебра, которое покрывается не менее чем 6 г чистого золота. Стоимость такой медали зависит от мировых рынков.