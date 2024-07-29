Раскрыто, как долго можно оставлять кошку одну

На самом деле кошки сильно привязываются к хозяину и им тоже нужно внимание. Особенно это касается молодых и активных питомцев. К примеру, больше времени нужно проводить с мейн-кунами, сиамскими кошками.

По словам специалистов, одиночество до 18−24 часов кошки могут переносить без проблем. Но после этого они начинают искать хозяина, у них возникает стресс.

Если вам нужно оставить кошку дома одну на 2 суток, то об этом сильно беспокоиться не стоит. Но учитывайте, что у питомца должно быть достаточное количество еды и воды. Также перед отъездом оставьте кошке игрушки, почистите лоток.

Если животное должно остаться в одиночестве на 3 дня и до недели, то это тоже возможно. Но только если у питомца нет проблем со здоровьем и к такому режиму он привык. В остальных же случаях лучше не рисковать. Проверьте, чтобы дома не было каких-то опасных предметов, были закрыты все окна и двери. Оставьте кошке игрушки, поставьте автоматическую кормушку и фонтан-поилку.

Кроме того, если оставляете питомца на срок от 3 до 7 дней, то попросите кого-то навещать его, чистить лоток, менять воду.