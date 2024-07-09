Раскрыто, как кошки используют мурлыканье для манипулирования людьми

Раскрыто, как кошки используют мурлыканье для манипулирования людьмиЭто доказывают и научные исследования
Учёные полагают, что шум при мурлыканье исходит от гортани кошки. Дело в том, что эти животные могут сжимать часть своей гортани, которая касается голосовых связок, что вызывает вибрации при каждом вдохе и выдохе. Эти вибрации мы слышим как мурлыканье.
Почему же кошки вообще мурлычут? Причин может быть несколько.
Для общения с другими. Одно исследование показало, что кошка может немного менять мурлыканье в зависимости от потребности. Учёные обнаружили, что оно меняется по акустическому качеству, когда питомцы пытаются получить еду и когда они расслабленны или их гладят.
Причём мурлыканье, которым животные просят еду, имеет высокочастотные голосовые компоненты, похожие на те, которые производят младенцы во время плача.
Для выздоровления после травмы. Известно, что кошки мурлычат, когда находятся в стрессе или испытывают дискомфорт.
Одно исследование, опубликованное в New Zealand Veterinary Journal, показало также, что вибрация кошачьего мурлыканья (в диапазоне от 20 Гц до 150 Гц) может способствовать росту костей и заживлению мягких тканей.