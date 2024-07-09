Раскрыто, как кошки используют мурлыканье для манипулирования людьми

Учёные полагают, что шум при мурлыканье исходит от гортани кошки. Дело в том, что эти животные могут сжимать часть своей гортани, которая касается голосовых связок, что вызывает вибрации при каждом вдохе и выдохе. Эти вибрации мы слышим как мурлыканье.

Почему же кошки вообще мурлычут? Причин может быть несколько.

Для общения с другими. Одно исследование показало, что кошка может немного менять мурлыканье в зависимости от потребности. Учёные обнаружили, что оно меняется по акустическому качеству, когда питомцы пытаются получить еду и когда они расслабленны или их гладят.

Причём мурлыканье, которым животные просят еду, имеет высокочастотные голосовые компоненты, похожие на те, которые производят младенцы во время плача.