Раскрыто, как Луна влияет на жизнь на Земле

Опубликовано 29 августа 2024, 00:001 мин.
Раскрыто, как Луна влияет на жизнь на ЗемлеОб этом рассказал радиоастроном доктор Аластер Ганн
На самом деле Луна оказывает сильное влияние на состояние Земли. Наиболее заметно это по приливам и отливам.
От Луны зависит множество вещей, происходящих на нашей планете. Это приливы и отливы, угол наклон оси вращения Земли, скорость её колебания (то есть прецессия). Без спутника это колебание было бы сильнее и менялось бы намного быстрее. В результате различия между сезонами были бы гораздо сильнее, как и изменения климата в зависимости от широты.
Без Луны жизнь на Земле развивалась и эволюционировала бы по-другому. Возможно, жизни бы на планете вообще не было бы.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова