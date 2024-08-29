Раскрыто, как Луна влияет на жизнь на Земле

От Луны зависит множество вещей, происходящих на нашей планете. Это приливы и отливы, угол наклон оси вращения Земли, скорость её колебания (то есть прецессия). Без спутника это колебание было бы сильнее и менялось бы намного быстрее. В результате различия между сезонами были бы гораздо сильнее, как и изменения климата в зависимости от широты.