Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2024, 00:00
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Раскрыто, как Луна влияет на жизнь на Земле

Об этом рассказал радиоастроном доктор Аластер Ганн
На самом деле Луна оказывает сильное влияние на состояние Земли. Наиболее заметно это по приливам и отливам.
Раскрыто, как Луна влияет на жизнь на Земле
© National Geographic Education

От Луны зависит множество вещей, происходящих на нашей планете. Это приливы и отливы, угол наклон оси вращения Земли, скорость её колебания (то есть прецессия). Без спутника это колебание было бы сильнее и менялось бы намного быстрее. В результате различия между сезонами были бы гораздо сильнее, как и изменения климата в зависимости от широты.

Раскрыто, как Луна влияет на жизнь на Земле
© Getty

Без Луны жизнь на Земле развивалась и эволюционировала бы по-другому. Возможно, жизни бы на планете вообще не было бы.