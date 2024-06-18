Раскрыто, как на самом деле правильно гладить кошку

Но даже если кот у вас дружелюбный, это не значит, что с ним можно обращаться как угодно. Обращайте внимание на его язык тела.

При раздражении кошки могут очень резко повернуть голову в сторону наших рук или повернуть голову, чтобы посмотреть на нас. Также они могут замереть или перестать поощрять взаимодействие (к примеру, перестать мурлыкать). Когда они это делают, их уши обычно могут быть слегка повёрнуты или сплющены.

Среди других признаков раздражения кошек — облизывание носа, покачивание головой, а также внезапный уход, шерсть, встающая дыбом. Трясущийся или подёргивающийся хвост в горизонтальном положении или близко к земле — это тоже обычно негативный знак.

Существуют области, в которых дружелюбным кошкам будет приятно, когда их гладят. Это вокруг морды: преимущественно щёки, у основания ушей и под подбородком. На этих участках находится много кожных желез, которые производят запах.

Некоторые кошки могут любить поглаживания и в других местах. Если вы сомневаетесь, нравится ли кошке, когда вы её гладите, ориентируйтесь на такие сигналы, как мурлыканье, трение о вас, поглаживание и нежное покачивание хвостом из стороны в сторону.