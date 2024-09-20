Раскрыто, как почтовые голуби находят дорогу домой

Опубликовано 20 сентября 2024, 20:151 мин.
Раскрыто, как почтовые голуби находят дорогу домойОб этом рассказали учёные
Уже много лет почтовые голуби удивляют нас своей способностью ориентироваться в пространстве и всегда возвращаться домой. И вот какими механизмами они для этого пользуются.
Согласно научным данным, почтовые голуби используют для ориентации в пространстве несколько методов. В зависимости от ситуации они могут комбинироваться.
Когда голубь далеко от дома, то он опирается в первую очередь на знакомые визуальные объекты. Известно, что у этих птиц отличное зрение и прекрасная память на «ландшафт».
Когда голубям нужно вернуться из совсем незнакомой местности, они ориентируются по звёздам и солнцу. Также они способны ощущать магнитное поле нашей планеты и «считывать» его. Всё потому, что в верхней части клюва этих птиц расположены мельчайшие магнитные частицы.