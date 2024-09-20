Раскрыто, как почтовые голуби находят дорогу домой

Согласно научным данным, почтовые голуби используют для ориентации в пространстве несколько методов. В зависимости от ситуации они могут комбинироваться.

Когда голубь далеко от дома, то он опирается в первую очередь на знакомые визуальные объекты. Известно, что у этих птиц отличное зрение и прекрасная память на «ландшафт».