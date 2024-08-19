Раскрыто, как правильно хранить подсолнечное масло

Есть несколько факторов, которые нужно учитывать при хранении подсолнечного масла.

Свет. Чтобы избежать окисления, появления неприятного запаха и вкуса, подсолнечное масло нужно хранить в тёмном месте. В идеале — в кухонных шкафах и кладовых.

Температура. Масло нужно защищать от резких перепадов температур. Оптимальная температура для него — от +5 до +20 градусов Цельсия.

Кислород. Окисление масла происходит, когда оно контактирует с воздухом. Поэтому нужно после использования продукта плотно закрывать его.