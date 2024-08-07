Раскрыто, как правильно выбирать место в эконом-классе в самолёте

В эконом-классе пассажиров садят очень плотно, близко друг к другу. Поэтому так важно подобрать максимально комфортное место в самолёте. Оно может находиться недалеко от аварийного выхода, в передней части салона, у иллюминаторов, у крыльев, у прохода.

Размещаться в передней части самолёта рекомендуется тем, кто летит с маленьким ребёнком. Там есть крючки для люльки, на площади перед креслами можно сделать игровую зону.

Вблизи от аварийного выхода расстояние между креслами больше. Поэтому вы с большей вероятностью сможете расположиться так, как вам удобно. Также эти места подходят для крепких молодых людей.

У иллюминаторов сесть тоже можно, но вам каждый раз придётся тормошить соседей, чтобы пойти в туалет.

Рекомендуется сидеть у крыльев самолёта тем, кто имеет проблемы с укачиванием.

У прохода тоже можно сесть удобно. Но вам могут доставить дискомфорт проводники с тележками.