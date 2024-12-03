Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 06:45
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Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любит

Вот что сейчас об этом известно учёным
Любому, кто наблюдал за поведением собак, очевидно, что эти питомцы нас любят. Но что по этому поводу говорят эксперты?
Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любит
© PetPlate

В ходе одного исследования учёные обнаружили, что собаки чувствительны к нашим эмоциональным состояниям. Например, к плачу. Это похоже на проявление любви. Однако всё ещё непонятно, эти питомцы пытаются так нас утешить или просто обеспокоены звуками, которые мы издаём, и гормонами, которые при этом выделяются.

С другой стороны, то, что мы воспринимаем как любовь, может быть выражением привязанности. Например, приветственный «поцелуй» собаки.

Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любит
© Getty

Исследования, направленные на изучение того, любят ли нас собаки, связаны с наблюдением за их сердечным ритмом, гормонами и мозгом. В ходе одной небольшой работы, в которой участвовали пары собака-человек, имеющие особую связь, выяснилось, что у них после воссоединения частота сокращений стала единой.

Также учёные обнаружили, что гормон окситоцин играет роль в связи собака-человек. Когда владелец пса и этот пёс смотрят друг на друга, у обоих повышается уровень окситоцина. Причём чем сильнее связь между ними, тем более ярким становится эффект.

Кроме того, фМРТ-изображения мозга некоторых собак демонстрируют активность в центре вознаграждения как при взгляде на то, что им понравилось (хот-доги), так и при слушании голоса своего хозяина. Как минимум, это значит, что мы для этих питомцев такие же желанные, как обработанное мясо.