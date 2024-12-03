Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любит

Исследования, направленные на изучение того, любят ли нас собаки, связаны с наблюдением за их сердечным ритмом, гормонами и мозгом. В ходе одной небольшой работы, в которой участвовали пары собака-человек, имеющие особую связь, выяснилось, что у них после воссоединения частота сокращений стала единой.

Также учёные обнаружили, что гормон окситоцин играет роль в связи собака-человек. Когда владелец пса и этот пёс смотрят друг на друга, у обоих повышается уровень окситоцина. Причём чем сильнее связь между ними, тем более ярким становится эффект.

Кроме того, фМРТ-изображения мозга некоторых собак демонстрируют активность в центре вознаграждения как при взгляде на то, что им понравилось (хот-доги), так и при слушании голоса своего хозяина. Как минимум, это значит, что мы для этих питомцев такие же желанные, как обработанное мясо.