Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любит

Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любитВот что сейчас об этом известно учёным
В ходе одного исследования учёные обнаружили, что собаки чувствительны к нашим эмоциональным состояниям. Например, к плачу. Это похоже на проявление любви. Однако всё ещё непонятно, эти питомцы пытаются так нас утешить или просто обеспокоены звуками, которые мы издаём, и гормонами, которые при этом выделяются.
С другой стороны, то, что мы воспринимаем как любовь, может быть выражением привязанности. Например, приветственный «поцелуй» собаки.
Исследования, направленные на изучение того, любят ли нас собаки, связаны с наблюдением за их сердечным ритмом, гормонами и мозгом. В ходе одной небольшой работы, в которой участвовали пары собака-человек, имеющие особую связь, выяснилось, что у них после воссоединения частота сокращений стала единой.
Также учёные обнаружили, что гормон окситоцин играет роль в связи собака-человек. Когда владелец пса и этот пёс смотрят друг на друга, у обоих повышается уровень окситоцина. Причём чем сильнее связь между ними, тем более ярким становится эффект.
Кроме того, фМРТ-изображения мозга некоторых собак демонстрируют активность в центре вознаграждения как при взгляде на то, что им понравилось (хот-доги), так и при слушании голоса своего хозяина. Как минимум, это значит, что мы для этих питомцев такие же желанные, как обработанное мясо.