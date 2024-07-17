Раскрыто, какие дрова можно и нельзя использовать для жарки шашлыка

Раскрыто, какие дрова можно и нельзя использовать для жарки шашлыкаК этому важно подходить с умом
Не стоит брать для жарки шашлыка
Все хвойные деревья. Эти деревья содержат смолы, которые при сгорании выделяются. Их часть оседает на мясе. Часто в этом случае оно имеет неприятный горький вкус.
Вяз, рябина, тополь, акация. Они со временем могут накапливать вредные вещества. При сжигании подобных дров выделяются токсичные элементы, которые оседают на поверхности мыса и попадают в организм.
Сырые, трухлявые, почерневшие, гнилые. Такие дрова горят плохо и выделяют много дыма. В результате пища может приобрести неприятный запах и вкус, а также содержать токсичные вещества.
Древесина, покрытая лаком или подвергнутая химической обработке. Эти дрова при сгорании выделяют вредные вещества. Это может плохо сказаться на безопасности шашлыка и его вкусе.
Подойдут для шашлыка
Дуб. Такие дрова считаются одним из лучших выборов для жарки шашлыка. Подойдут и дрова от других лиственных деревьев.
Виноградная лоза. Она является отличным выбором за счёт хорошего жара и удивительного аромата.
Дрова из ореховых и фруктовых деревьев. Они дадут шашлыку отличный вкус и аромат.