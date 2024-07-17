Раскрыто, какие дрова можно и нельзя использовать для жарки шашлыка

Не стоит брать для жарки шашлыка

Все хвойные деревья. Эти деревья содержат смолы, которые при сгорании выделяются. Их часть оседает на мясе. Часто в этом случае оно имеет неприятный горький вкус.

Вяз, рябина, тополь, акация. Они со временем могут накапливать вредные вещества. При сжигании подобных дров выделяются токсичные элементы, которые оседают на поверхности мыса и попадают в организм.

Сырые, трухлявые, почерневшие, гнилые. Такие дрова горят плохо и выделяют много дыма. В результате пища может приобрести неприятный запах и вкус, а также содержать токсичные вещества.

Древесина, покрытая лаком или подвергнутая химической обработке. Эти дрова при сгорании выделяют вредные вещества. Это может плохо сказаться на безопасности шашлыка и его вкусе.