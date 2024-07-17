Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2024, 19:30
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Раскрыто, какие дрова можно и нельзя использовать для жарки шашлыка

К этому важно подходить с умом
От дров, которые вы берёте для приготовления шашлыка, зависит вкус мяса. Вот деревья, от которых лучше отказаться.
Раскрыто, какие дрова можно и нельзя использовать для жарки шашлыка
© Shutterstock

Не стоит брать для жарки шашлыка

Все хвойные деревья. Эти деревья содержат смолы, которые при сгорании выделяются. Их часть оседает на мясе. Часто в этом случае оно имеет неприятный горький вкус.

Вяз, рябина, тополь, акация. Они со временем могут накапливать вредные вещества. При сжигании подобных дров выделяются токсичные элементы, которые оседают на поверхности мыса и попадают в организм.

Сырые, трухлявые, почерневшие, гнилые. Такие дрова горят плохо и выделяют много дыма. В результате пища может приобрести неприятный запах и вкус, а также содержать токсичные вещества.

Древесина, покрытая лаком или подвергнутая химической обработке. Эти дрова при сгорании выделяют вредные вещества. Это может плохо сказаться на безопасности шашлыка и его вкусе.

Раскрыто, какие дрова можно и нельзя использовать для жарки шашлыка
© Tatiana Gordievskaia

Подойдут для шашлыка

Дуб. Такие дрова считаются одним из лучших выборов для жарки шашлыка. Подойдут и дрова от других лиственных деревьев.

Виноградная лоза. Она является отличным выбором за счёт хорошего жара и удивительного аромата.

Дрова из ореховых и фруктовых деревьев. Они дадут шашлыку отличный вкус и аромат.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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