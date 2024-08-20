Раскрыто, когда и как можно увидеть больше всего звёзд

Опубликовано 20 августа 2024, 18:00
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Раскрыто, когда и как можно увидеть больше всего звёздВажно учитывать несколько факторов
Не все места на нашей планете созданы для наблюдения за звёздами. Вот куда лучше всего поехать тем, кто хочет увидеть их максимальное количество.
В городе есть возможность увидеть только самые яркие звёзды. Поэтому если вы хотите полюбоваться ночным небом, то поезжайте в национальные парки, отдалённые поля. Примерно спустя 30 минут в полной темноте ваши глаза адаптируются и вы сможете разглядеть гораздо больше звёзд, чем раньше.
Если говорить о времени года, в которое лучше всего наблюдать за звёздами, то это зима.
Прежде всего, ночи зимой обычно длиннее, поэтому у вас будет больше времени, чтобы посмотреть на звёзды. Также зимой небо яснее, меньше влажность, благодаря чему звёзды будут вам казаться более яркими и чёткими.
Наконец, некоторые звёзды лучше всего видны именно зимой. Например, это созвездие Орион.