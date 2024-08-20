Раскрыто, когда и как можно увидеть больше всего звёзд

Если говорить о времени года, в которое лучше всего наблюдать за звёздами, то это зима.

Прежде всего, ночи зимой обычно длиннее, поэтому у вас будет больше времени, чтобы посмотреть на звёзды. Также зимой небо яснее, меньше влажность, благодаря чему звёзды будут вам казаться более яркими и чёткими.

Наконец, некоторые звёзды лучше всего видны именно зимой. Например, это созвездие Орион.