Раскрыто, когда лучше всего поливать огород

Полив утром, то есть с 5 до 8 часов, имеет несколько преимуществ. Так вы снизите уровень испарения воды с грядок, предотвратите развитие грибковых заболеваний у растений.

Что касается полива вечером (с 18 до 20 часов), то он даёт возможность уменьшить испарение воды и позволить ей лучше проникать в почву, подготавливает растения к ночи.