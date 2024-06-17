Раскрыто, когда лучше всего поливать огород

Опубликовано 17 июня 2024, 18:00
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Раскрыто, когда лучше всего поливать огородВот что нужно учитывать
Сейчас наступила жара, и многие дачники задаются вопросом: в какое время суток лучше всего поливать огород? Утром, вечером, до дневной жары или после неё?
Полив утром, то есть с 5 до 8 часов, имеет несколько преимуществ. Так вы снизите уровень испарения воды с грядок, предотвратите развитие грибковых заболеваний у растений.
Что касается полива вечером (с 18 до 20 часов), то он даёт возможность уменьшить испарение воды и позволить ей лучше проникать в почву, подготавливает растения к ночи.
Днём же в жару лучше отказаться от полива, чтобы не повредить растения.
Для эффективного полива в жаркую погоду также рекомендуется пользоваться мульчей, поливать глубоко и редко либо использовать капельный полив.
Наилучшим вариантом из всех при жаре будет полив огорода в утренние часы.