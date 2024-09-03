Раскрыто, кто умнее: собаки или кошки

Социальный интеллект. Это способность животного понимать ментальные состояния людей. Чтобы это проверить, используется простой тест. Собаку или кошку учат доставать из контейнера еду, а затем его закрывают. В результате лакомство остаётся недоступным. Затем учёные смотрят, попросит ли питомец о помощи человека. Выяснилось, что собаки, когда сталкиваются с подобной ситуацией, действительно смотрят на человека, который находится рядом. А вот кошки, хоть и смогли найти кусок еды, когда на него указывал человек, в основном о помощи людей не просили. Большинство котов пытались получить лакомство самостоятельно.

При этом у кошек есть некоторые навыки визуальной коммуникации. Одно исследование продемонстрировало, что они больше взаимодействовали с контейнером и человеком, если этот человек был невнимателен. Кроме того, выяснилось, что коты способны определять, обращает ли на них внимание человек (это могут делать и собаки).

Подсчёт. Результаты исследований показывают, что взрослые собаки и кошки могут различать количество данного им лакомства. То же самое касается котят и двухмесячных щенков. Важно при этом, что оба вида животных для этого полагаются на зрение.