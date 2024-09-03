Раскрыто, кто умнее: собаки или кошки

Раскрыто, кто умнее: собаки или кошкиВот что об этом говорит наука
Социальный интеллект. Это способность животного понимать ментальные состояния людей. Чтобы это проверить, используется простой тест. Собаку или кошку учат доставать из контейнера еду, а затем его закрывают. В результате лакомство остаётся недоступным. Затем учёные смотрят, попросит ли питомец о помощи человека. Выяснилось, что собаки, когда сталкиваются с подобной ситуацией, действительно смотрят на человека, который находится рядом. А вот кошки, хоть и смогли найти кусок еды, когда на него указывал человек, в основном о помощи людей не просили. Большинство котов пытались получить лакомство самостоятельно.
При этом у кошек есть некоторые навыки визуальной коммуникации. Одно исследование продемонстрировало, что они больше взаимодействовали с контейнером и человеком, если этот человек был невнимателен. Кроме того, выяснилось, что коты способны определять, обращает ли на них внимание человек (это могут делать и собаки).
Подсчёт. Результаты исследований показывают, что взрослые собаки и кошки могут различать количество данного им лакомства. То же самое касается котят и двухмесячных щенков. Важно при этом, что оба вида животных для этого полагаются на зрение.
Самосознание. И кошки, и собаки провалили этот тест. Правда, известно, что собаки способны определять запах своей мочи и тратят на её обнюхивание больше времени, чем когда к нему добавляется запах мочи незнакомого пса. Что касается кошек, то они могут идентифицировать собственные фекалии и отличать их от фекалий знакомых и незнакомых кошек.
Вывод
В целом и собаки, и кошки удивительно умны, но по-разному, заключила доктор Зази Тодд.