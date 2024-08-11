Раскрыто, может ли чёрная дыра исчезнуть

Пустое пространство внутри чёрных дыр в действительности не пустое. Хотя оно не содержит ни массы, ни энергии, «квантовые поля», которые определяют массу и энергию, всё ещё существуют. Эти поля могут создавать пары «виртуальных частиц» (обычно «частица-античастица»), которые быстро уничтожают друг друга.

Согласно одному необычному объяснению, одна из этих частиц может исчезнуть внутри чёрной дыры, а другая вырвется наружу в виде «излучения Хокинга».