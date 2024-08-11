Раскрыто, может ли чёрная дыра исчезнуть

Раскрыто, может ли чёрная дыра исчезнутьНа самом деле да, но есть нюансы
Пустое пространство внутри чёрных дыр в действительности не пустое. Хотя оно не содержит ни массы, ни энергии, «квантовые поля», которые определяют массу и энергию, всё ещё существуют. Эти поля могут создавать пары «виртуальных частиц» (обычно «частица-античастица»), которые быстро уничтожают друг друга.
Согласно одному необычному объяснению, одна из этих частиц может исчезнуть внутри чёрной дыры, а другая вырвется наружу в виде «излучения Хокинга».
Выходящая из чёрной дыры положительная энергия постепенно уменьшает её массу и энергию. Именно поэтому чёрные дыры, которые не всасывают активно новый материал, будут медленно сжиматься и в конечном итоге исчезнут. Но временные рамки этого процесса огромны. К примеру, чёрной дыре массой в одно Солнце нужно будет 10 в 64 степени лет, чтобы испариться, а возраст Вселенной — всего 10 в 10 степени лет.