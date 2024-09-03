Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2024, 23:15
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Раскрыто, можно ли при помощи телескопа увидеть на Луне отпечатки обуви космонавтов

Вот какие изображения дают самые мощные телескопы
Благодаря космическому телескопу «Хаббл» можно рассматривать сложные детали далёких галактик, но вот отпечатки ботинок — нет. Главная причина этого — недостаток разрешения.
Раскрыто, можно ли при помощи телескопа увидеть на Луне отпечатки обуви космонавтов
© National Geographic Education

Многие люди не понимают, как работают телескопы и насколько велико пространство в космосе. Большинство уверены, что цель телескопа — увеличивать изображения. Однако на самом деле важную роль играет не это, а разрешение.

Увеличение — это то, насколько вы можете приблизить объект, заставляя его выглядеть больше. При этом разрешение — это способность различать два объекта, которые находятся очень близко друг к другу. К примеру, глядя в телескоп, вы сможете увидеть, что большая на первый взгляд звезда является в действительности двумя отдельными космическими телами. И это не то же самое, что увеличение, поскольку оно позволяет только увеличивать объекты.

Раскрыто, можно ли при помощи телескопа увидеть на Луне отпечатки обуви космонавтов
© NASA

Проблема в том, что разрешение присуще самому телескопу. Это значит, что для получения большего разрешения нужно обычно переходить на другой телескоп, более мощный. Кроме того, его разрешение всё равно всегда будет ограниченным.

В лучшем случае разрешение телескопа «Хаббл» составляет около 0,05 угловой секунды. Это очень маленький угол. Однако то, сколько деталей он может увидеть в реальном выражении, зависит от расстояния до цели и её физического размера. Так, 0,05 угловой секунды эквивалентно видимому размеру десятицентовой монеты с расстояния 140 км. Обычно галактики находятся в десятках миллионов или даже миллиардах световых лет от Земли. В результате «Хаббл» может различать объекты размером в несколько световых лет — максимум в десятки триллионов километров.

Луна же находится на расстоянии 380 тысяч километров от Земли и от «Хаббла». На таком расстоянии при помощи этого телескопа можно увидеть объекты, которые не менее 90 м в поперечнике. Поэтому мы не видим не только отпечатков обуви космонавтов на Луне, но и даже лунные модули «Аполлона», составляющие 4 м в поперечнике.

Однако мы можем видеть посадочные модули и отпечатки ботинок на снимках, сделанных Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА. Этот аппарат находится на лунной орбите и пролетел над местами посадки «Аполлона» на высоте 50 км.