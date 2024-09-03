Раскрыто, можно ли при помощи телескопа увидеть на Луне отпечатки обуви космонавтов

Проблема в том, что разрешение присуще самому телескопу. Это значит, что для получения большего разрешения нужно обычно переходить на другой телескоп, более мощный. Кроме того, его разрешение всё равно всегда будет ограниченным.

В лучшем случае разрешение телескопа «Хаббл» составляет около 0,05 угловой секунды. Это очень маленький угол. Однако то, сколько деталей он может увидеть в реальном выражении, зависит от расстояния до цели и её физического размера. Так, 0,05 угловой секунды эквивалентно видимому размеру десятицентовой монеты с расстояния 140 км. Обычно галактики находятся в десятках миллионов или даже миллиардах световых лет от Земли. В результате «Хаббл» может различать объекты размером в несколько световых лет — максимум в десятки триллионов километров.

Луна же находится на расстоянии 380 тысяч километров от Земли и от «Хаббла». На таком расстоянии при помощи этого телескопа можно увидеть объекты, которые не менее 90 м в поперечнике. Поэтому мы не видим не только отпечатков обуви космонавтов на Луне, но и даже лунные модули «Аполлона», составляющие 4 м в поперечнике.

Однако мы можем видеть посадочные модули и отпечатки ботинок на снимках, сделанных Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА. Этот аппарат находится на лунной орбите и пролетел над местами посадки «Аполлона» на высоте 50 км.