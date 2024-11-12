Раскрыто, насколько смертоносны зыбучие пески

На самом деле шансы быть поглощённым бездонными зыбучими песками ничтожно мало. Но такие пески действительно существуют в природе.

Зыбучие пески образуются, когда песок (или глина) затапливается водой и теряет свою структуру. Однако едва ли вас в них затянет, как в мультике. Исследование, опубликованное в журнале Nature в 2005 году, показало: у зыбучих песков плотность выше, чем у тела человека. И люди редко погружаются в такой песок ниже талии.