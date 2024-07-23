Раскрыто, ощущают ли животные вкус добычи, когда проглатывают её целиком

Опубликовано 23 июля 2024, 13:30
1 мин.
Раскрыто, ощущают ли животные вкус добычи, когда проглатывают её целикомВот что известно учёным
Некоторые животные глотают всю пищу целиком. Но чувствуют ли они при этом, какая она на вкус?
Рецепторами, расположенными на клетках языка, воспринимаются пять вкусов. Это сладкий, горький, умами (острый), кислый и солёный.
Ароматы обычно высвобождаются при жевании, поэтому животные, глотающие добычу целиком, могут ощущать их вкус менее ярко. Но и это ещё не всё.
В 2014 году специалисты выяснили, что у 15 видов китообразных, включая малых полосатиков и дельфинов-афалин, нет функциональных генов, отвечающих за рецепторы сладкого, горького, умами и кислого вкуса. То есть они не способны эти вкусы ощущать, но всё ещё чувствуют вкус соли.