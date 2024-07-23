Раскрыто, ощущают ли животные вкус добычи, когда проглатывают её целиком

В 2014 году специалисты выяснили, что у 15 видов китообразных, включая малых полосатиков и дельфинов-афалин, нет функциональных генов, отвечающих за рецепторы сладкого, горького, умами и кислого вкуса. То есть они не способны эти вкусы ощущать, но всё ещё чувствуют вкус соли.