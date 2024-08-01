Раскрыто, почему к телу олимпийских волейболистов не прилипает песок

Международная федерация волейбола (FIVB) предъявляет высокие требования к песку для соревнований. Он должен быть просеян так, чтобы не быть слишком грубым, слишком мелким, не образовывать пыль и не прилипать к коже. Зёрна песка должны быть естественным образом выветрены и иметь округлые края.