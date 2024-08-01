Раскрыто, почему к телу олимпийских волейболистов не прилипает песок

Опубликовано 01 августа 2024, 09:45
1 мин.
Раскрыто, почему к телу олимпийских волейболистов не прилипает песокДа, это очень странно
Песчинки прилипают друг к другу и к коже человека, когда присутствует вода. Но песок для проведения Олимпийских игр изготавливается особым образом.
Песок для соревнований на Олимпиаде создаётся таким образом, чтобы он имел определённые характеристики. Это делает содержание воды в нём минимальным.
Международная федерация волейбола (FIVB) предъявляет высокие требования к песку для соревнований. Он должен быть просеян так, чтобы не быть слишком грубым, слишком мелким, не образовывать пыль и не прилипать к коже. Зёрна песка должны быть естественным образом выветрены и иметь округлые края.