Наука и технологии
Опубликовано 01 августа 2024, 09:45
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Раскрыто, почему к телу олимпийских волейболистов не прилипает песок

Да, это очень странно
Песчинки прилипают друг к другу и к коже человека, когда присутствует вода. Но песок для проведения Олимпийских игр изготавливается особым образом.
Раскрыто, почему к телу олимпийских волейболистов не прилипает песок
© FIVB

Песок для соревнований на Олимпиаде создаётся таким образом, чтобы он имел определённые характеристики. Это делает содержание воды в нём минимальным.

Раскрыто, почему к телу олимпийских волейболистов не прилипает песок
© BBC Science Focus

Международная федерация волейбола (FIVB) предъявляет высокие требования к песку для соревнований. Он должен быть просеян так, чтобы не быть слишком грубым, слишком мелким, не образовывать пыль и не прилипать к коже. Зёрна песка должны быть естественным образом выветрены и иметь округлые края.