Раскрыто, почему кошки так любят тапочки своих хозяев

Главная причина, по которой кошки так сильно привязываются к домашним тапкам, — это их запах. Для кошки запах хозяина ассоциируется с комфортом. Когда питомец нюхает тапки, которые носит его человек, он как бы «общается» с ним, даже когда его нет рядом.

Кроме того, коты — это животные, которым важно «метить» свою территорию. Подобным образом они поступают и с тапками людей.