Раскрыто, почему кошки так любят тапочки своих хозяев

Опубликовано 13 сентября 2024, 15:451 мин.
Раскрыто, почему кошки так любят тапочки своих хозяевЕсть несколько объяснений этого
Многие владельцы котов замечали, что их питомец любит лежать на домашних тапках, нюхать их. Иногда кошки даже спят в обнимку с этой обувью. Но в чём причина такого поведения?
Главная причина, по которой кошки так сильно привязываются к домашним тапкам, — это их запах. Для кошки запах хозяина ассоциируется с комфортом. Когда питомец нюхает тапки, которые носит его человек, он как бы «общается» с ним, даже когда его нет рядом.
Кроме того, коты — это животные, которым важно «метить» свою территорию. Подобным образом они поступают и с тапками людей.
Если тапочки человек только что снял, то они будут тёплые. А такие места кошки любят, поэтому они могут на них лечь.
Иногда любовь к тапкам у питомца связана с нехваткой внимания от хозяина. В некоторых случаях это указывает на то, что кот испытывает стресс и беспокойство, а запах человека его успокаивает.