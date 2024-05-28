Раскрыто, почему лёд такой скользкий

Таящее покрытие льда появляется даже при температурах значительно ниже нуля. Это явление известно как «предварительное таяние». Данный слой действует как смазка, чем объясняется то, что лёд остаётся скользким даже в холодных условиях. Однако эта необычная поверхность льда до сих пор оставалась плохо изученной.

В ходе нового исследования учёные использовали атомно-силовую микроскопию для измерения местоположения атомов на поверхности льда. Оказалось, что при температуре около -150 градусов по Цельсию поверхность льда состоит не из одного его вида, а из двух. Также специалисты обнаружили дефекты в структуре поверхности, которые, по-видимому, и вызывают предварительное плавление.