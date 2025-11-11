Раскрыто, почему много мегапикселей — не гарантия хорошего качества фото

С точки зрения качества снимков гораздо большую роль играют не мегапиксели, а размер матрицы. Чем он больше, тем лучше чувствительность камеры к свету, меньше шумов и шире динамический диапазон.

Так, у профессиональных зеркальных камер сенсоры часто full-frame или APS-C, а разрешение 20-30 МП. Снимки с этих фотоаппаратов в разы превосходят то, что получается на камеры флагманских смартфонов.