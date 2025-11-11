Раскрыто, почему много мегапикселей — не гарантия хорошего качества фото

Опубликовано 11 ноября 2025, 14:151 мин.
Раскрыто, почему много мегапикселей — не гарантия хорошего качества фотоВажнее совершенно другое
Уже давно сложился миф, что чем больше мегапикселей в камере, тем лучше будут снимки. Однако на деле это чаще всего не так. Влияют мегапиксели исключительно на разрешение картинки, то есть на качество фото при сильном увеличении или печати больших форматов.
С точки зрения качества снимков гораздо большую роль играют не мегапиксели, а размер матрицы. Чем он больше, тем лучше чувствительность камеры к свету, меньше шумов и шире динамический диапазон.
Так, у профессиональных зеркальных камер сенсоры часто full-frame или APS-C, а разрешение 20-30 МП. Снимки с этих фотоаппаратов в разы превосходят то, что получается на камеры флагманских смартфонов.
Нельзя забывать и об оптике. В компактных камерах и в смартфонах объективы маленькие и имеют небольшое число возможностей.
Определённую роль в качестве снимков играют также процессор изображения и стабилизация. Без мощного процессора фотографии даже в высоком разрешении будут плоскими и шумными.