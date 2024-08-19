Раскрыто, почему растения двигаются

Опубликовано 19 августа 2024, 19:30
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Раскрыто, почему растения двигаютсяЭта тайна интриговала людей многие годы
Многим из нас растения могут казаться неподвижными, но это не так. На самом деле они много двигаются, хоть и очень медленно.
Специалисты под руководством Орит Пелег из Университета Колорадо в Боулдере и Ясмин Мероз из Тель-Авивского университета обнаружили одну из функцию хаотических движений растений. По-научному такие движения называются «циркулярные нутации».
В ходе экспериментов в теплице и при компьютерном моделировании учёные выяснили, что подсолнухи используют циркулярные нутации для поиска в окружающей среде участков солнечного света.
Полученные в ходе исследования выводы эксперты опубликовали в журнале Physical Review X.
Растения, по словам Шанталя Нгуена, ведущего автора и научного сотрудника BioFrontiers, обычно перемещаются не так, как животные. Они движутся, разрастаясь в разных направлениях с течением времени.