Раскрыто, почему растения двигаются

Специалисты под руководством Орит Пелег из Университета Колорадо в Боулдере и Ясмин Мероз из Тель-Авивского университета обнаружили одну из функцию хаотических движений растений. По-научному такие движения называются «циркулярные нутации».

В ходе экспериментов в теплице и при компьютерном моделировании учёные выяснили, что подсолнухи используют циркулярные нутации для поиска в окружающей среде участков солнечного света.