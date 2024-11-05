Раскрыто, почему собаки едят траву и фекалии

Доктор Эмили Блэквелл, преподаватель по поведению и благополучию домашних животных в Университете Бристоля, говорит, что небольшое исследование, посвящённое питанию собак, не дало окончательных ответов на вопрос, почему они едят разные странные вещи типа какашек. Причин может быть множество.

Прежде всего, считается, что поедание травы может быть признаком беспокойства и внутреннего конфликта у собак. Всё потому, что они таким образом подавляют желание выполнить другое действие.

Также для многих собак поедание травы — способ получить ласку от хозяина. Если человек реагирует на такое поведение, то пёс быстро понимает, что это хороший способ привлечь внимание.