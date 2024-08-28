Раскрыто, почему собаки спят больше людей

При взрослении время сна у собаки уменьшается. К одному году пёс спит уже 14 часов в сутки. Более крупные собаки и собаки более старшего возраста могут на сон тратить больше времени. Это связано с тем, что им нужно больше энергии.

Сон собаки зависит и от индивидуальных особенностей питомца. Псы с нарколепсией (хроническое расстройство, влияющее на регуляцию циклов сна и бодрствования) значительно меньше времени проводят в быстром сне. Это повышает у них вероятность заражения различными заболеваниями.