Раскрыто, почему в торговых центрах нет окон и сложно найти туалет

Причина, по которой в торговых центрах нет окон, заключается в том, что это позволяет создать большую площадь для товаров. Кроме того, при отсутствии окон покупатель не будет отвлекаться на то, что происходит на улице. В некоторых ТЦ вместо окон устанавливают стеклянную крышу.

Кроме того, солнечный свет плохо влияет на продукты. Некоторые вещи могут даже выгореть.