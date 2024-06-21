Раскрыто, почему в торговых центрах нет окон и сложно найти туалет

Опубликовано 21 июня 2024, 07:30
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Раскрыто, почему в торговых центрах нет окон и сложно найти туалетОбъясняется это довольно просто
Представить современный мир без больших торговых центров довольно трудно. Они бывают разными по площади и по дизайну, однако у всех из них нет окон и туалеты расположены далеко от торговых залов.
Причина, по которой в торговых центрах нет окон, заключается в том, что это позволяет создать большую площадь для товаров. Кроме того, при отсутствии окон покупатель не будет отвлекаться на то, что происходит на улице. В некоторых ТЦ вместо окон устанавливают стеклянную крышу.
Кроме того, солнечный свет плохо влияет на продукты. Некоторые вещи могут даже выгореть.
Также все мы знаем, как далеко в торговых центрах находятся туалеты и как сложно их отыскать. Они так проектируются для того, чтобы люди в это время прошли мимо как можно большего количества магазинов. Считается, что это может увеличить продажи.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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