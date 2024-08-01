Раскрыто, почему женщины и мужчины ощущают прикосновения по-разному

Опубликовано 01 августа 2024, 18:00
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Раскрыто, почему женщины и мужчины ощущают прикосновения по-разномуУчёные пришли к неожиданному выводу
В ходе недавнего исследования эксперты выяснили, почему у женщин обычно более тонкое осязание, чем у мужчин. И это не связано с размером пальцев.
Лаборатория системного инженера Грегори Дж. Герлинга из Университета Вирджинии смогла понять, почему у женщин осязание обычно развито лучше, чем у мужчин. Это объясняется мягкостью их пальцев.
К новому исследованию команда учёных привлекла 40 человек. Среди методов, которые использовались специалистами, были трёхмерная визуализация, биомеханические наблюдения за кожей и её деформацией при нажатии, статистический анализ и машинное обучение. Проводились также эксперименты по проверке того, как люди использовали прикосновения для восприятия объектов.
Было обнаружено, что более мягкая кожа приводит к большей скорости изменения поверхностного контакта с объектами. Это связано с лучшей способностью различать небольшие изменения жёсткости объектов.