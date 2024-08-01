Раскрыто, почему женщины и мужчины ощущают прикосновения по-разному

Лаборатория системного инженера Грегори Дж. Герлинга из Университета Вирджинии смогла понять, почему у женщин осязание обычно развито лучше, чем у мужчин. Это объясняется мягкостью их пальцев.

К новому исследованию команда учёных привлекла 40 человек. Среди методов, которые использовались специалистами, были трёхмерная визуализация, биомеханические наблюдения за кожей и её деформацией при нажатии, статистический анализ и машинное обучение. Проводились также эксперименты по проверке того, как люди использовали прикосновения для восприятия объектов.