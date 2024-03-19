Раскрыто самое смертоносное существо в Великобритании

Исследования показывают, что самое смертоносные существа в Великобритании — это собаки. В 2022 году они убили примерно 3 человек в год. Также 10 человек в Англии и Уэльсе умерли от укусов собак.

На звание самых смертоносных животных также претендуют пчёлы и осы. Для 0,5 процента населения, страдающего аллергией на яд укусов, возникающая анафилаксия может оказаться фатальной. Каждый год в Англии от этого умирает от 2 до 9 человек.