Раскрыто, страдают ли на самом деле рыбы от жажды

Раскрыто, страдают ли на самом деле рыбы от жаждыИ пьют ли вообще они воду
Жажда представляет собой физиологический сигнал организма о необходимости восстановления водного баланса.
Морские обитатели постоянно сталкиваются с риском обезвоживания. Вода, в которой они плавают, намного солёнее, чем их внутренние жидкости. При этом вода, согласно законам, уходит из области с низкой концентрацией соли (тело рыбы) в область с высокой (морская вода). Парадокс, но морская рыба в воде постоянно теряет жидкость.
Чтобы избежать обезвоживания, морские рыбы всё время поглощают воду. За счёт хлоридных клеток на жабрах они избавляются от лишней соли. При этом справляют нужду такие рыбы редко.
Что касается пресноводных рыб, то у них обратная ситуация: они постоянно сталкиваются с риском «водного потопа». В их организме соли больше, чем в окружающей воде. В результате их организм минимально поглощает воду, активно выводит её излишки с мочой. Хлоридные клетки у подобных рыб впитывают из окружающей среды соль.
При этом у акул способ регуляции солевого баланса в организме уникальный. У них внутренняя среда близка по солёности к морской воде, поэтому пить всё время им не нужно. Также избыток соли выводится у этих рыб через железу в прямой кишке.