Раскрыто, страдают ли на самом деле рыбы от жажды

Жажда представляет собой физиологический сигнал организма о необходимости восстановления водного баланса.

Морские обитатели постоянно сталкиваются с риском обезвоживания. Вода, в которой они плавают, намного солёнее, чем их внутренние жидкости. При этом вода, согласно законам, уходит из области с низкой концентрацией соли (тело рыбы) в область с высокой (морская вода). Парадокс, но морская рыба в воде постоянно теряет жидкость.

Чтобы избежать обезвоживания, морские рыбы всё время поглощают воду. За счёт хлоридных клеток на жабрах они избавляются от лишней соли. При этом справляют нужду такие рыбы редко.