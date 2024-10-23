Раскрыто, в чём разница между персиком и нектарином

Гены. Нектарины и персики принадлежат к виду Prunus persica. Но отличаются внешне друг от друга они из-за мутации гена, связанного с текстурой кожицы.

Выращивание и устойчивость плодов. Удивительно, но на одном дереве могут расти одновременно персики и нектарины. При этом больше склонны к развитию грибковых инфекций персики из-за особенностей их кожицы.