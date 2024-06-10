Раскрыто, вреден ли влажный корм для кошек

Влажный корм от сухого отличается тем, что в нём есть вода и меньше клетчатки, питательных веществ, чем в сухом. Также в отличие от сухого корма влажный нельзя оставлять на весь день в миске, поскольку он быстро портится. Дают такую пищу животному только рано утром и поздно вечером либо просто утром.

В рационе кошки на самом деле обязательно должна быть как мягкая, так и твёрдая пища. Сухой корм поможет питомцу очистить зубы естественным путём. Кроме того, рекомендуется постоянно чередовать сухой и влажный корм, иногда их смешивать.