Раскрыто, зачем киты выпрыгивают из воды

Часто у горбатых китов, косаток прыжки из воды связаны с важными социальными событиями. Например, со встречей родственных групп после разлуки, брачными ритуалами, разделением стай. В этих ситуациях — это уже важный социальный сигнал. Он позволяет поддерживать животным связь на больших расстояниях, привлекать внимание партнёров и т. п.

Горбатые киты в период размножения во время бричинга также привлекают самок при помощи «песен».

Иногда бричинг объясняется волнением или наличием сильного ветра. При помощи выпрыгивания из воды киты насыщают организм кислородом. Также это позволяет им лучше ориентироваться в меняющихся условиях.