Раскрыты особенности содержания собак и кошек: вот кого лучше завести

Темперамент и образ жизни. Если вы любите спокойный и размеренный темп жизни, не готовы уделять много внимания питомцу, то берите кошку. С собакой же придётся гулять два раза в день, также псы очень активны и требуют много общения.

Жилищные условия. Чем больше квартира, тем большего размера собаку вы сможете завести. Коты в этом плане универсальны.

Финансы. Особой разницы по этому аспекту между собаками и кошками нет.

Психология. Если вы не хотите питомца, который очень привязывается к хозяину, то покупайте кошку. Правда, есть породы, которые так же зависимы от человека, как и собаки.

Быт. Отсутствие хозяина в течение дня лучше переносят кошки. Также они больше склонны к случайной порче вещей. При этом собаки громче кошек, но их нужно купать в отличие от них. Кошкам дрессировка не нужна, но их необходимо приучать к лотку.

Кроме того, одно исследование показало, что владельцы кошек спят лучше, чем хозяева собак.