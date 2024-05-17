Раскрыты особенности содержания собак и кошек: вот кого лучше завести

Раскрыты особенности содержания собак и кошек: вот кого лучше завестиВажно учитывать сразу несколько аспектов
Темперамент и образ жизни. Если вы любите спокойный и размеренный темп жизни, не готовы уделять много внимания питомцу, то берите кошку. С собакой же придётся гулять два раза в день, также псы очень активны и требуют много общения.
Жилищные условия. Чем больше квартира, тем большего размера собаку вы сможете завести. Коты в этом плане универсальны.
Финансы. Особой разницы по этому аспекту между собаками и кошками нет.
Психология. Если вы не хотите питомца, который очень привязывается к хозяину, то покупайте кошку. Правда, есть породы, которые так же зависимы от человека, как и собаки.
Быт. Отсутствие хозяина в течение дня лучше переносят кошки. Также они больше склонны к случайной порче вещей. При этом собаки громче кошек, но их нужно купать в отличие от них. Кошкам дрессировка не нужна, но их необходимо приучать к лотку.
Кроме того, одно исследование показало, что владельцы кошек спят лучше, чем хозяева собак.
Что касается достоинств собак, то они очень дружелюбны, отличные компаньоны, помогают развить ответственность, дают положительные эмоции, улучшают здоровье за счёт прогулок. Из минусов этих питомцев можно выделить то, что на их содержание уходит много времени, регулярно придётся тратить деньги на здоровье пса, также собаке нужна дрессировка.
Известно, что кошки помогают снять стресс, не требуют так много внимания к себе, их не нужно выгуливать, они более чувствительны к изменениям окружающей среды. Однако нужно также знать, что коты более независимы, ведут ночной образ жизни, плохо переносят путешествия, не так явно выражают привязанность к человеку, нуждаются в приучении к лотку когтеточке.