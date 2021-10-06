Раскрыты секреты составления правильных запросов в поисковиках Google и "Яндекс"

Второй - через смартфон (но он должен быть на Android). необходимо зайти в браузер, нажать на кнопку с фотоаппаратом и загрузить изображение с телефона. Это поможет узнать, сколько стоит какая-нибудь вещь или какая перед вами модель наушников. А "Яндекс" предлагает поиск по любой картинке из интернета (для этого надо подержать немного палец на изображении и выбрать "Найти это изображение в Яндекс"), несколько алгоритмов поиска по фото.