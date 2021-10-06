Раскрыты секреты составления правильных запросов в поисковиках Google и "Яндекс"Искать информацию можно несколькими способами
Сейчас "гуглить" любят многие. Но иногда случается, что по запросу находится совсем не то, что надо. В этом случае поможет знание нескольких правил, отмечает автор.
- Поиск по картинкам. Есть три метода. Первый - через поисковик с компьютера. Для этого нужно лишь нажать на нужную иконку и загрузить фотографию.
Второй - через смартфон (но он должен быть на Android). необходимо зайти в браузер, нажать на кнопку с фотоаппаратом и загрузить изображение с телефона. Это поможет узнать, сколько стоит какая-нибудь вещь или какая перед вами модель наушников. А "Яндекс" предлагает поиск по любой картинке из интернета (для этого надо подержать немного палец на изображении и выбрать "Найти это изображение в Яндекс"), несколько алгоритмов поиска по фото.
Третий - тоже через смартфон, но возможность его использования зависит от операционной системы. Например, на Realme Ui, телефонах Samsung Galaxy и на других моделях с камерой Google можно сразу же искать по фото, не заходя в браузер.
- Поиск нужной фразы, если не помните её часть. Решается проблема просто: нужно лишь добавить символ * вместо того куска, который вы забыли.
- Поиск информации вне Рунета. Для того чтобы Google выдавал только англоязычные ресурсы, нужно перед самим запросом ввести lang:en.
- Поиск информации на определённом сайте. Для этого перед поисковой фразой надо добавить site:ixbt.com.
- Несколько запросов в одном. В этом случае два варианта: если нужно, чтобы поисковик учитывал все части запроса, то между ними следует поставить &, а если необходимо или то, или другое, то вставляется or.
- Поиск точной фразы. Необходимо просто заключить её в кавычки.
- Поиск похожих сайтов. Чтобы найти ресурсы с похожим контентом, нужно ввести перед сайтом related:.
- Поиск текста только в адресе сайта. Это пригодится в случае, если название сайта помните, но не уверены, что оно верное. Необходимо добавить в поисковую строку следующее: inurl:"требуемый текст".
- Исключение части запроса. Если при поиске не хочется видеть какую-то часть информации, то её можно убрать, поставив символ - перед этим словом.
- Поиск файла по его типу. Это пригодится тогда, когда вы точно знаете нужный формат файла. Для pdf, например, необходимо ввести filetype:pdf "нужный текст".
- Поиск по отрывкам. К примеру, если вы помните только несколько слов из песни, то можно ввести allintext: "требуемый текст".
- Поиск ресурсов, ссылающихся на определённый сайт. Для этого достаточно ввести link:"название сайта".
- Поиск с учётом синонимов. Чтобы расширить количество результатов, нужно перед запросом поставить ~.
- Конвертер и калькулятор. Наконец, можно ввести необходимый пример или запрос и получить ответ либо в самой строке поиска, либо после нажатия на Enter.
Последнее, о чём напомнил автор, - это использование голосовых команд "Siri", "Алиса", "Ок, Гугл".