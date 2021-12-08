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Разработан тест, позволяющий самостоятельно выявить деменцию

Его создали американские учёные
Большинство с возрастом начинает страдать забывчивостью. Однако зачастую сложно понять, является подобное просто следствием старения или же признаком серьёзного заболевания. Ответить на этот вопрос поможет тест, созданный учёными из Медицинского центра Векснера, Медицинского колледжа и Колледжа общественного здравоохранения Университета штата Огайо.
Разработан тест, позволяющий самостоятельно выявить деменцию

В ходе восьмилетнего исследования учёные наблюдали за 665 пациентами в Центре когнитивных расстройств и нарушений памяти штата Огайо. Выяснилось, что тест SAGE (самостоятельное герокогнитивное обследование) позволяет выявлять лёгкие когнитивные нарушения. Причём у тех, у кого эти нарушения обнаружились, в итоге как минимум на полгода раньше диагностировали деменцию. Из 164 участников с лёгкими когнитивными нарушениями в результате у 70 человек развилось слабоумие. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy.

Разработан тест, позволяющий самостоятельно выявить деменцию

Тест можно пройти всего лишь за 10-15 минут. Всего он включает 11 пунктов и проверяет память, способность осуществлять вычисления и др.

Доктор Дуглас Шарр, заведующий отделением когнитивной неврологии Медицинского центра Векснера штата Огайо и ведущий автор исследования, отмечает, что данный тест необходимо проходить каждый раз, когда вы замечаете у себя или у других проблемы с памятью. Если за полтора года результат снизился на два-три балла, то это повод обратиться к врачу и начать лечение.

Кроме того, будет разработана и цифровая версия теста SAGE. Называться она будет BrainTest.

Источник: Medical Xpress
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