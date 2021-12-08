Разработан тест, позволяющий самостоятельно выявить деменцию

Тест можно пройти всего лишь за 10-15 минут. Всего он включает 11 пунктов и проверяет память, способность осуществлять вычисления и др.

Доктор Дуглас Шарр, заведующий отделением когнитивной неврологии Медицинского центра Векснера штата Огайо и ведущий автор исследования, отмечает, что данный тест необходимо проходить каждый раз, когда вы замечаете у себя или у других проблемы с памятью. Если за полтора года результат снизился на два-три балла, то это повод обратиться к врачу и начать лечение.

Кроме того, будет разработана и цифровая версия теста SAGE. Называться она будет BrainTest.