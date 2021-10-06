Разработана модель, определившая количество пластикового мусора в водоёмах

Разработана модель, определившая количество пластикового мусора в водоёмахСогласно подсчётам, сейчас в Средиземном море находится примерно 3760 тонн пластика
Модель, созданная сотрудниками Греческого центра морских исследований, позволяет рассчитать, сколько мусора попадает в Средиземное море. В результате анализа этой информации за период с 2010 по 2017 год выявились некоторые закономерности. Так, в год в море попадает примерно 17 600 тонн пластиковых продуктов. Из них примерно 3760 тонн уже сейчас находятся в водоёме. 84 процента пластиковых изделий из общего числа располагаются на пляжах, а оставшиеся 16 - в воде.
Также учёные отметили: "Микропластик менее распространен на поверхности моря из-за того, что он быстрее тонет из-за прикрепления более тяжёлых морских организмов (биообрастание) и накапливается глубже в толще воды и на морском дне. С другой стороны, макропластики, такие как пластиковые пакеты и пенополистирол, могут плавать вокруг в течение более длительных периодов времени и перемещаться на большие расстояния от своих источников".
Много микропластика было найдено на берегах Алжира, Албании и Турции, вблизи крупных городов и густонаселённых побережий (Франция, Испания, Италия).