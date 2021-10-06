Разработана модель, определившая количество пластикового мусора в водоёмах

Также учёные отметили: "Микропластик менее распространен на поверхности моря из-за того, что он быстрее тонет из-за прикрепления более тяжёлых морских организмов (биообрастание) и накапливается глубже в толще воды и на морском дне. С другой стороны, макропластики, такие как пластиковые пакеты и пенополистирол, могут плавать вокруг в течение более длительных периодов времени и перемещаться на большие расстояния от своих источников".

Много микропластика было найдено на берегах Алжира, Албании и Турции, вблизи крупных городов и густонаселённых побережий (Франция, Испания, Италия).