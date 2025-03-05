Разрушение биоплёнки: как действует зубная паста

В состав многих зубных паст входит хлорид, укрепляющий зубную эмаль и предотвращающий развитие кариеса. Сам по себе фторид не уничтожает бактерии, но затрудняет нанесение вреда зубам бактериями Streptococcus mutans. Они играют главную роль при кариесе.

Поддержание баланса микробиома полости рта связано не только с защитой от кариеса, но и с другими заболеваниями. Например, с болезнями сердца, диабетом, с вредом для здоровья при беременности.