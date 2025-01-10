Развлечение, чувство безопасности: вот почему кошки так любят часами смотреть в окно

Опубликовано 10 января 2025, 14:151 мин.
Развлечение, чувство безопасности: вот почему кошки так любят часами смотреть в окноВсего таких причин может быть шесть
Все владельцы кошек замечали, что эти питомцы очень любят наблюдать за происходящим на улице. Причём иногда они проводят так целые дни. Так с чем это всё-таки связано?
Наблюдение за внешним миром. Кошки, даже проживая в квартире, обладают сильным охотничьим инстинктом. Поэтому им так важно наблюдать за тем, что происходит вокруг.
Чувство безопасности и контроля. Это особенно важно для таких «территориальных» животных, как кошки.
Борьба со скукой. Жизнь обычной домашней кошки может быть однообразной. Выглядывание в окно помогает ей разнообразить дни.
Стремление к солнцу и теплу. На подоконнике можно спокойно лежать под лучами солнца и наблюдать при этом за миром.
Любопытство. Кошки очень любопытны, поэтому им так нравится смотреть на людей и животных за окном.
Реакция на звуки. У котов очень тонкий слух. Они могут воспринимать, сидя около окна, шелест листвы, пение птиц, разговоры людей и т. п.