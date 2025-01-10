Развлечение, чувство безопасности: вот почему кошки так любят часами смотреть в окно

Наблюдение за внешним миром. Кошки, даже проживая в квартире, обладают сильным охотничьим инстинктом. Поэтому им так важно наблюдать за тем, что происходит вокруг.

Чувство безопасности и контроля. Это особенно важно для таких «территориальных» животных, как кошки.

Борьба со скукой. Жизнь обычной домашней кошки может быть однообразной. Выглядывание в окно помогает ей разнообразить дни.