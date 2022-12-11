Наука и технологии
20:17, 11 декабря 2022
1 мин.

Реально ли посадить пассажирский самолёт прямо на автомобильную дорогу

Прямо как в фильмах

Самолёт считается одним из самых безопасных видов транспорта. Но что, если приземлиться ему будет некуда? Можно ли посадить лайнер на автомобильную дорогу?

Реально ли посадить пассажирский самолёт прямо на автомобильную дорогу

Фото: Toronto Star

В одном из фильмов - «Невероятные приключение итальянцев в России» - была сцена, где самолёт садится прямо на шоссе. Выглядело всё это эффектно. Но насколько такая посадка соотносится с реальностью?

По мнению пользователя портала iXBT.com, это всё неправдоподобно. Да и в действительности самолёт всё же совершал посадку на полосу аэродрома.

Реально ли посадить пассажирский самолёт прямо на автомобильную дорогу

Почему же пассажирский самолёт в реальности не способен приземлиться на шоссе? Проблема в том, что, например, у Боинга 737 размах крыльев - около 36 м, посадочная дистанция - до 1750 м, а вес - до 85 т. Сложно найти прямой участок автомобильной дороги, где не было бы никаких препятствий вроде заправок, дорожных знаков, фонарей. Да и простая конструкция шоссе не выдержит такой вес.

Хотя вообще существуют специальные магистрали, которые нужны как раз для того, чтобы на них приземлялись самолёты в случае аварийной посадки. Однако на подготовку таких полос к воздушному движению уходит 1-2 часа.

Новости партнеров
Новости партнеров