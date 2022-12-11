Реально ли посадить пассажирский самолёт прямо на автомобильную дорогу

В одном из фильмов - «Невероятные приключение итальянцев в России» - была сцена, где самолёт садится прямо на шоссе. Выглядело всё это эффектно. Но насколько такая посадка соотносится с реальностью?

По мнению пользователя портала iXBT.com, это всё неправдоподобно. Да и в действительности самолёт всё же совершал посадку на полосу аэродрома.