Реально ли посадить пассажирский самолёт прямо на автомобильную дорогу

Реально ли посадить пассажирский самолёт прямо на автомобильную дорогуПрямо как в фильмах
Самолёт считается одним из самых безопасных видов транспорта. Но что, если приземлиться ему будет некуда? Можно ли посадить лайнер на автомобильную дорогу?
Фото: Toronto Star
В одном из фильмов - «Невероятные приключение итальянцев в России» - была сцена, где самолёт садится прямо на шоссе. Выглядело всё это эффектно. Но насколько такая посадка соотносится с реальностью?
По мнению пользователя портала iXBT.com, это всё неправдоподобно. Да и в действительности самолёт всё же совершал посадку на полосу аэродрома.
Почему же пассажирский самолёт в реальности не способен приземлиться на шоссе? Проблема в том, что, например, у Боинга 737 размах крыльев - около 36 м, посадочная дистанция - до 1750 м, а вес - до 85 т. Сложно найти прямой участок автомобильной дороги, где не было бы никаких препятствий вроде заправок, дорожных знаков, фонарей. Да и простая конструкция шоссе не выдержит такой вес.
Хотя вообще существуют специальные магистрали, которые нужны как раз для того, чтобы на них приземлялись самолёты в случае аварийной посадки. Однако на подготовку таких полос к воздушному движению уходит 1-2 часа.