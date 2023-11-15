Реально ли, с точки зрения науки, путешествовать во времени

Реально ли, с точки зрения науки, путешествовать во времениОбъяснила доцент кафедры астрономии и астрофизики
Мечтали ли вы когда-нибудь путешествовать во времени, как герои научно-фантастических фильмов? К сожалению, учёные до сих пор не знают точно, насколько это реально.
Вопрос о том, обратимо ли время, остаётся одним из самых больших нерешённых вопросов в науке. Если Вселенная подчиняется законам термодинамики, то путешествия во времени будут невозможными. Согласно второму закону термодинамики, наш мир никогда не сможет вернуться в то же состояние, в котором он был раньше. То есть время может идти только вперёд.
Однако также есть специальная теория относительности физика Альберта Эйнштейна. Она предполагает, что время для разных людей течёт с разной скоростью. Причём тот, кто летит в космосе на скорости, близкой к скорости света, будет ощущать время медленнее, чем человек на Земле.
Учёные обнаружили, что астронавт Скотт Келли, который провёл 520 дней на Международной космической станции, в результате старел немного медленнее, чем его брат-близнец и коллега-космонавт Марк Келли. Связано это с тем, что он перемещался в космосе намного быстрее.
Существуют и парадоксы, связанные с путешествиями во времени. Например, «парадокс дедушки», то есть возможность случайно помешать встрече своих бабушек и дедушек, отправившись в прошлое. Это привело бы к парадоксу, при котором человека вообще не должно было бы существовать.