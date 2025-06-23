Рэгдолл и другие самые дружелюбные породы кошек

Рэгдолл. При любом прикосновении такие кошки "расплываются" в руках. Кроме того, они не любят конфликты и не станут ловить мышей.

Бирманская кошка. Характер у неё дружелюбный и уравновешенный, она отлично уживается с другими питомцами.

Мейн-кун. В этой породе сочетаются доброта и сила. Эти кошки очень терпимы, заботливы с детьми, почти никогда не царапаются.

Шотландская вислоухая. Такие кошки не склонны к агрессии, ведут себя мягко, не требуют всё время внимания.

Британская короткошёрстная. Эти питомцы сочетают в себе ласку и уравновешенность.