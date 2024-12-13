Доказано: религия не делает нас более щедрыми

Натали Халлин — атеистка, а её коллега Хажди Моче — христианин. Оба они занимают должность постдокторанта на кафедре поведенческих наук и обучения в Линчёпинге. Учёные захотели выяснить, делает ли на самом деле религиозная вера человека более щедрым.

Вместе с коллегами Герхардом Андерссоном и Дэниелом эксперты провели три исследования. Одно — Швеции, одно — в США, ещё одно объединённое — в Египте и Ливане.

В шведском эксперименте приняли участие 398 человек. Они должны были распределить фиктивные деньги между собой и тремя гипотетическими получателями в течение шести раундов. Далее они ответили на вопросы о религиозной принадлежности, политических убеждениях, хобби, любимом жанре фильма и т. п. Во всех раундах людям рассказывали что-то о получателях денег, а в одном из них давалась информация о религии.

По итогам эксперимента выяснилось, что в большинстве раундов религиозные и нерелигиозные участники пожертвовали одинаковую сумму денег. Однако когда им сказали о религии получателей, то верующие стали более щедрыми, чем атеисты. В основном они давали больше денег тем, кто придерживался той же религии, что и они сами. Атеисты тоже отдавали предпочтение нерелигиозным людям.