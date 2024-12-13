Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 01:30
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Доказано: религия не делает нас более щедрыми

Это обнаружили учёные из Университета Линчёпинга
Новое исследование показало, что верующие люди не более щедры, чем атеисты. Как минимум до того момента, пока они не узнают, что человек разделяет их религию. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Judgment and Decision Making.
Доказано: религия не делает нас более щедрыми
© Linköping University

Натали Халлин — атеистка, а её коллега Хажди Моче — христианин. Оба они занимают должность постдокторанта на кафедре поведенческих наук и обучения в Линчёпинге. Учёные захотели выяснить, делает ли на самом деле религиозная вера человека более щедрым.

Вместе с коллегами Герхардом Андерссоном и Дэниелом эксперты провели три исследования. Одно — Швеции, одно — в США, ещё одно объединённое — в Египте и Ливане.

В шведском эксперименте приняли участие 398 человек. Они должны были распределить фиктивные деньги между собой и тремя гипотетическими получателями в течение шести раундов. Далее они ответили на вопросы о религиозной принадлежности, политических убеждениях, хобби, любимом жанре фильма и т. п. Во всех раундах людям рассказывали что-то о получателях денег, а в одном из них давалась информация о религии.

По итогам эксперимента выяснилось, что в большинстве раундов религиозные и нерелигиозные участники пожертвовали одинаковую сумму денег. Однако когда им сказали о религии получателей, то верующие стали более щедрыми, чем атеисты. В основном они давали больше денег тем, кто придерживался той же религии, что и они сами. Атеисты тоже отдавали предпочтение нерелигиозным людям.

© Judgment and Decision Making (2024). DOI: 10.1017/jdm.2024.14

Те же самые результаты дали эксперименты в США с участием чуть более 700 человек и в Египте и Ливане с участием около 600 человек. Религия оказалась фактором, который больше всего влиял на щедрость людей. Добровольцы отдавали предпочтение тем, кто верил в то же, во что и они.

Кроме того, анализ показал, что мусульмане в США были более щедры к себе подобным, чем христиане и атеисты. В Швеции количество участвующих в исследовании мусульман было слишком маленьким, чтобы сказать наверняка, а в Египте и Ливане разницы между количеством пожертвованных денег христианами и мусульманами не было.