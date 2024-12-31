Риск травм и не только: названы причины, по которым взрослых животных нельзя брать за шкирку

Дело в том, что по мере взросления масса тела животного становится больше, а количество эластичной кожи на загривке уменьшается. Кроме того, питомцы во взрослом возрасте воспринимают хватание за шкирку как агрессию. Особенно это касается кошек.

Вот что ещё может произойти с кошкой или собакой, если её схватить за шкирку: