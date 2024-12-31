Риск травм и не только: названы причины, по которым взрослых животных нельзя брать за шкирку

Опубликовано 31 декабря 2024, 13:301 мин.
Риск травм и не только: названы причины, по которым взрослых животных нельзя брать за шкиркуВсего таких факторов шесть
Котята и собаки переносятся их родителями именно за шкирку. Однако во взрослом возрасте для этих животных такой способ уже не работает. И вот почему.
Дело в том, что по мере взросления масса тела животного становится больше, а количество эластичной кожи на загривке уменьшается. Кроме того, питомцы во взрослом возрасте воспринимают хватание за шкирку как агрессию. Особенно это касается кошек.
Вот что ещё может произойти с кошкой или собакой, если её схватить за шкирку:
- травма мышц и связок: у взрослого животного может произойти растяжение или разрыв мышц в области шеи;
- повреждение позвоночника: в шейном отделе у питомцев расположены важные нервные окончания;
- нарушение дыхания: при натяжении кожи на шее у животного сдавливаются дыхательные пути;
— страх: хватание за загривок воспринимается собакой или кошкой как угроза;
- подрыв доверия: если постоянно питомца носить за шкирку, то он перестанет вам доверять;
- агрессия: животное может начать проявлять агрессию к людям.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова