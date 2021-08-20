Роботы-курьеры Яндекса начали доставлять еду в США

Отмечается, что в Университете, в городе Колумбусе, где запустили роботизированную доставку, учится 60 тысяч человек. Своевременная доставка свежих блюд — важный момент. Дело осложняется тем, что у ВУЗа большая территория и много пешеходных зон. Для роботов Яндекса это не составляет проблемы. Они ездят по тротуарам и легко добираются куда нужно.

Колумбус — первый студенческий городок, где появились роверы — так называются эти роботы, — но скоре, по сообщениям разработчиков, сеть их обслуживания будет расширена.